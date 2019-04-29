Блицкриг отменяется: Американцы выяснили, что не победят Россию за 180 дней

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Для победы над Россией у американцев потребуется не менее полугода, что говорится в докладе центра новой американской безопасности.

Специалисты центра посчитали, что у Америки не получится одержать победу над Россией за 180 дней в воздушной кампании. Как сообщается в докладе, необходима постройка не менее 164 бомбардировщиков В-21 Raider, стоимость только одного $550 млн. Однако это не конечная цифра, так как предполагается более затяжной конфликт, что сулит уже закупку около 260 бомбардировщиков.

Американцы выяснили, что не победят Россию за 180 дней по нескольким причинам. Так, одной из них является то, что у России сейчас имеются самые передовые системы ПВО и ПРО, которых ещё не было в истории.

После нанесения массированного ракетного удара, до 90% ракет будут перехвачены, следом последует ответный удар, от которого у США нет защиты на сегодняшний день. Американский Блицкриг отменяется, несмотря на колоссальный военный бюджет и новейшие разработки в области вооружений, которыми США кичатся на каждом шагу.

Стоит отметить тот факт, что ещё год назад директор управления эксплуатации ВВС США Рэндалл Уолден заявлял о намерении постройки не менее 100 бомбардировщиков такого класса, что обошлось бы бюджету США в $55 млрд.

«Мы продолжаем работу не только над тестовым самолётом, но и готовимся к запуску массового производства. Я полагаю, что на данный момент можно вести разговор о производстве 100 бомбардировщиков B-21. Это критическая потребность для ВВС. Мы сосредоточены на том, чтобы запустить такое производство, но мы не сможем этого сделать, пока не определимся со всеми параметрами самолёта», - сказал Уолден





Это может говорить о том, что планы касательно нападения и бомбардировки России были. Однако последние разработки и демонстрация своей силы нашего государства - дали понять американским «партнёрам», даже не стоит пытаться предпринимать какие-то попытки нападения.