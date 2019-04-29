Из одной печи: В Китае сделали копию российского истребителя Су-35

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Технология сверх маневренного истребителя последнего поколения после покупки у РФ, видимо, была перенята китайскими разработчиками, и их новый Shenyang J-11D оказался точным аналогом Су-35.

Стало известно, что в Китае сделали почти точную копию российского истребителя Су-35, как минимум по виду, однако, под другим названием - Shenyang J-11D. После испытаний данной модели сверхманевренного истребителя, китайские разработчики заявили, что их самолет имеет такие же характеристики и возможности, как и российский Су-35, то есть по сути были скопированы. Отличием является только то, что в носовой части китайского аналога также были установлены авиационная авионика и радарная система.

Специалисты отмечают, что разработками Shenyang J-11D в Китае начали заниматься после покупки у РФ их новейших истребителей Су-35. Несмотря на последние новости о сокращении финансирования оборонной отрасли, российская военная техника пользуется большой популярностью и именно она, судя по данным экспертов, «вдохновила» китайских конструкторов. То есть по сути Су-35 и Shenyang J-11D истребители из одной печи, но с малыми техническими отличиями.

При этом, по всей видимости, Россия понимает все возможные риски продажи военной техники своему азиатскому партнеру и учтет в будущем то, что попадание в руки их технологий дает возможность рассекретить все слабые и сильные стороны их вооружения.