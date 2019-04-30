С Путиным? Только по интернету! Зеленский боится лично встречаться с президентом России

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Продолжая традиции Петра Порошенко, Владимир Зеленский начал политическую карьеру с громких заявлений. Он обратился к Владимиру Путину, но не лично, а лишь посредством Telegram.

С момента, как Россия выбрала себе в лидеры Владимира Путина, прошло почти 20 лет. За это время его персона успела обрасти массой домыслов, слухов и тайн. Совсем неприметный, и поначалу никому не известный парень Володя Путин, за которого замолвил словечко Борис Ельцин, вырос в матёрого политического деятеля. Сейчас равнодушных к президенту России, по всей видимости, не осталось. Его ругают, осуждают, хвалят, обожают и боятся. К последним, вероятно, можно причислить и нового президента Украины Владимира Зеленского.

После яркой победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины прошло достаточно много времени, но харизматичный политик не спешит делать никаких заявлений. Мало того, президент Украины отправился отдыхать в Турцию. По всей видимости, решил как следует набраться сил перед предстоящей инаугурацией.

Складывается впечатление, что Зеленский «ушёл в тень», затаился. И оттуда, из безопасной тишины той самой «теневой стороны», Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину посредством публикации в Telegram. Президент Украины сообщил, что инициатива Владимира Путина с упрощением процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса – не что иное, как попытка использовать народ Украины как «нефть» - топливо для реализации собственных замыслов. Помимо этого, Владимир Зеленский отметил, что воспользоваться возможностью получить гражданство России смогут только те граждане Украины, которые захотят отправиться в Россию на заработки, или те, кто захочет скрыться от уголовных преследований.

Лидеры других государств могут посоветовать, как лучше вести себя на встрече с президентом России. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Владимир Зеленский мог бы добиться успеха на переговорах с Владимиром Путиным, но при соблюдении некоторых условий.

- Я не думаю, что ему будет сложно. Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться.

Владимиру Зеленскому ещё предстоит долгий путь сквозь политические дебри, в котором он, так или иначе, наберётся опыта. Однако в его же интересах будет выбрать в общении с Владимиром Путиным тактику мирного сотрудничества.