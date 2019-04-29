Китайские СМИ восхитились российским подводным беспилотником «Посейдон»

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По оценкам китайских СМИ российские границы надёжно охраняет глубоководный атомный беспилотник «Посейдон», сравнимый по своей мощи с одноимённым богом морских глубин.

Российским военными инженерами было разработано мощнейшее глубоководное оружие, на сегодняшний день не имеющее аналогов в мире. На Западе «Посейдона» уже стали называть «торпедой апокалипсиса».

Представители СМИ из Китая решили сравнить российское военно-технологическое достижение по мощности и функционалу с подводными дронами США. Китайцы отметили, что все китайские и американские аппараты сильно уступают гению российской инженерии, который в разы превосходит своих иностранных конкурентов.

Согласно публикации в «Хуанцзю Шибао», «Посейдон» стал предметом восхищения всего мира, заставив понервничать американские военные структуры. Российский подводный беспилотный аппарат может нести мощный ядерный заряд, который при малейшей провокации способен взорваться, не оставив никого в живых в пределах своего радиуса.

Ещё одной уникальной функцией «Посейдона» стала его способность сканировать окружающую обстановку морских глубин и транслирование её 3D-изображение.

Эксперты, также отметили, что несколько таких аппаратов смогут спокойно обеспечивать контроль границ, как под водой, так и подо льдом Северного Ледовитого океана, а это означает, что никакие вражеские субмарины не смогут пересечь российскую границу и остаться незамеченными.