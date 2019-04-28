«Изберут себе румына. Женщину. Гея»: Российский журналист рассказал, почему Путину лучше забыть об Украине

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Из его слов следует, что демократия в Украине уже достигла своего расцвета, и украинцы перешли на новый политический уровень.

Известный колумнист Константин Эггерт не удержался от комментариев о политической ситуации в Украине. Российский журналист и ранее демонстрировал несколько прохладное отношение к родному правительству и имел обыкновение восхищаться опытом стран, переживших цветные революции. Не исключено, что на его политическое мировоззрение оказала влияние судьба его дела – узника ГУЛАГа. Отсюда и вечное недовольство режимом. Однако сейчас «песня не о нем, а о любви...» к «незалежной» и ее народу.

В недавнем своем посте в Twitter он рассказал, почему Путину лучше забыть об Украине, которой, по мнению господина Эггерта, он просто мечтает править. По его словам, Украина полностью состоялась как демократическая страна и никакого пророссийски ориентированного президента там не будет, ведь народ этого не позволит.

«Не понравится Зеленский - выгонят и изберут себе румына. Женщину. Дантиста. Гея. И нас с нашим вечным Путиным не спросят», - язвительно заявил он.

Подписчики скандального блогера тут же вступили с ним в полемику. Один из них вспомнил слова сенатора Пушкова, согласно которым уже 3 млн украинцев сбежали от украинской демократии в «тоталитарную» Россию. Другие пожелали посмотреть, как «незалежной» будет править гей. Нейтралы же заявили, что в странах СНГ демократия невозможна в принципе – или диктатура иди охлократия – власть толпы.

«Разве «захотят, выгонят» это политическая система?», - резюмировал скептически настроенный к украинской демократии юзер.