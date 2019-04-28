«Стелс», «Калибр» и камбуз: Чем новые корабли ВМФ РФ создают угрозу для НАТО

Сегодня, 19:00

На северных верфях готовится новое, не имеющее мировых аналогов пополнение для флота.

После распада Советского Союза Военно-морской флот РФ переживал тяжёлые времена, когда не просто приходили в упадок старые образцы кораблей, но и новых не предвиделось. Появились большие проблемы с финансированием проектов, происходил стремительный отток кадров и появилась реальная угроза поставить под удар морские рубежи страны. Впоследствии ситуация исправилась и флот стал получать новые корабли, которые по многим параметрам не уступали западным аналогам, а в нынешнее время добились качественного преимущества.

Фрегат «Адмирал флота Горшков» стал первым кораблём в современной России, заложенным и построенным после советского периода. Корабль является значительно отличается от своих более старших собратьев. Использование технологии «Стелс», электронные радары, современное вооружение позволяет фрегату противодействовать противнику на море, поражать подводные, воздушные и наземные цели.

Во время кругосветного боевого похода, «Адмирал флота Горшков» вызвал небывалый интерес в Британии, жители которой приписывали судну способность на расстоянии бескровно поражать противника. Англичане утверждали, что проход корабля ВМФ РФ вызвал у многих рвоту, галлюцинации и невероятное давление на психику. Как бы то ни было, но от обывателей были скрыты главные достоинства фрегата.

На судоверфи Петербурга вскоре будет спущен на воду его брат-близнец - «Адмирал флота Касатонов», который поражает своими двумя двигателями – основным дизельным и дополнительным газотурбинным, предназначенного для резкого ускорения корабля. Конструкторы фрегатов уверяют, что важно добиться серийного налаженного выпуска судов без бесконечной модернизации, которая снижает эффективность производства.

Самыми массовыми кораблями флота должны быть корветы – так стали называть малые сторожевые суда, в задачу которых входит охрана прибрежных вод. «Гремящий» - самый вооружённый корвет в мире, обладающий ракетами «Калибр», оборудованием ПВО, торпедами, антиторпедами и оснащённый технологией «Стелс». Этим самым он приближается к классу фрегатов.

И это ещё не всё, чем новые корабли создают угрозу для вероятного противника, прежде всего – НАТО. Малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» первыми испытали «Калибр», нанеся удар по сирийским террористам из акватории Каспийского моря. Кроме этого, пусковые установки «Калибров» могут использоваться и для «Оникса», чей экспортный вариант хорошо знаком в мире, но российская модификация засекречена.

Нельзя не упомянуть антиторпедный комплекс «Пакет», оснащённые гидроакустической системой, позволяющей самостоятельно обнаруживать цель. Эффективность «Пакета» - 90%. Корвет «Меркурий» с лифтом для вертолёта, поднимающим его из трюма, также является уникальным. Его маневренность предпочтительна в ближнем бою. Всем стало известно, что спущенная на днях на воду подводная лодка «Белгород» имеет на борту беспилотный аппарат с ядерной силовой установкой.

На десантных кораблях помимо современного вооружения, надёжных механизмов для техники, предусмотрен ряд бытовых удобств – от помещений для отдыха до современного камбуза и столовой на сотни мест. Самое главное, что конструкторские бюро продолжают усилия в создании новых классов кораблей, усиливающих мощь ВМФ.