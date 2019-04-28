Король антирейтинга: Президент Жириновский снится россиянам в страшном сне

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Глава ЛДПР стал лидером по недоверию у сограждан. Народ не хочет, чтобы Владимир Вольфович решал важные государственные вопросы.

Новый опрос ВЦИОМ показал, какой у главных политиков России рейтинг доверия граждан. Поддержка Владимира Путина, судя по всему, оправилась после принятия «пенсионной реформы» - 63,6% респондентов «за» главу государства. Дмитрия Медведева и его подопечных с правительства поддерживают 37,6% и 41,3% россиян соответственно.

Король антирейтинга, к слову, в который раз - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 23,4% граждан не хотят, чтобы эпатажный оппозиционер пошел на повышение и решал дела государственной важности. Его партия также не может похвастаться солидным процентом народной поддержки - 11,8%.

Почему президент, либо же премьер Жириновский снится россиянам в страшном сне, догадаться не трудно. Владимир Вольфович никогда не был профессиональным дипломатом. Стоит РФ нажить себе неприятеля на мировой политической арене, как у главы ЛДПР буквально «сносит крышу». Жириновский не раз грозился, к примеру, США ядерной и прочими расправами. На днях либерал-демократ резал торт в виде Украины, мечтая о реальном разделе соседнего государства на части при помощи России. И подобных случаев масса.

Глядя на все это, россияне допускают, что, окажись Жириновский во главе государства, наша страна погрязла бы в войнах, став абсолютным изгоем на карте мира. Также народ вправе допускать, что Владимир Вольфович в президентском кресле - это не только внешне, но и внутриполитические проблемы для России. Не так давно Жириновского обвиняли в нацизме за предложение ограничить рождаемость на Северном Кавказе. Многие недовольны неумением лидера ЛДПР вежливо общаться с женщинами и адекватно реагировать на критику.

Как итог, Владимиру Вольфовичу вряд ли удастся пойти на повышение на закате политической карьеры. Речь, скорее, идет об удержании ЛДПР в числе главных, по численности, партий Госдумы.