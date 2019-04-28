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В рамках обновленной стратегии по Донбассу немецкое правительство обдумывает новые пути давления на РФ.

Новое заявление свободной демократической партии Германии (СвДП) показало, что немцы знают толк в извращениях. Германия хочет «устрашающе воздействовать» на Россию через новый документ, составленный для помощи украинскому Донбассу в прекращении войны. Какие именно шаги подразумевались под «устрашением», неизвестно. Однако партия признает Россию как внешнего агрессора и будет продолжать на нее давить.

Инициатор документа Рената Альт считает, что Германия должна лучше помогать Украине в решении конфликта на востоке. Достигать этого планируют путем отправки на Донбасс миссии ООН или гражданской полиции. В бундестаге документ об «устрашении» России еще не рассмотрели, но это могут сделать уже в ближайшее время. Также, правительство Германии в лице демократической партии положительно оценило итоги выборов президента в Украине, по результатам которых Владимир Зеленский одержал победу.

Отношение к России в Германии ухудшилось в связи со скандальным решением Путина по-новому выдавать паспорта Донецкой и Луганской области. Теперь жителям неподконтрольных Украине территорий будет легче стать россиянами. Демократическая партия Германии посчитала такой шаг Путина препятствием для мирного решения военного конфликта.

В Совете Федерации уже успели отреагировать на неоднозначное заявление немецких коллег. Там посоветовали депутатам Германии сначала побывать в ДНР и ЛНР и спросить, чего хотят люди, а уже после этого вырабатывать стратегию враждебности к России. В Совфеде считают, что немецкие депутаты слишком поддаются влиянию украинского видения ситуации на юго-востоке, что ошибочно.

В том, что из Германии вновь звучит враждебная риторика в отношении России в канун 9 мая - Дня победы, есть нечто странное. Кажется, будто история ничему не научила высшие чины Германии. Прийти к мирному возвращению Донбасса Украине будет трудно, пока она и ее зарубежные партнеры считают Россию агрессором. Все это может вылиться в более масштабный конфликт, в котором россияне заинтересованы меньше всего.

Вероятно, новый план по Донбассу бундестаг успеет рассмотреть до встречи в «нормандском формате», так как ее дата еще не выбрана. Пока что неизвестно, как поведет себя Германия на этом мероприятия и будут ли обсуждаться описанные меры по «устрашению» России.