В Крыму попросили Зеленского отказаться от попыток вернуть полуостров

Сегодня, 15:43

Зеленского призвали «выстраивать взаимоотношения» между Россией и Украиной.

Сегодня Ефим Фикс, зампредседателя Госсовета РК, дал понять, что власти региона искренне надеются на то, что новоизбранный президент Украины не будет идти путем своего предшественника, и признает тот факт, что Крым уже 5 лет является частью Российской Федерации.

Он попросил Зеленского оставить тщетные попытки вернуть регион в состав Украины. И для того, чтобы лидер украинского государства смог самостоятельно увидеть истинное положение дел на полуострове, по словам Фикса, крымчане решили предложить президенту посетить полуостров.

Петр Порошенко в 2014 году тоже получал подобное приглашение, однако не понял ситуацию в Крыму. «Зеленского мы тоже приглашаем», - заявил крымский парламентарий. Он также выразил надежду на то, что Зеленскому удастся наладить отношения между Россией и Украиной, и восстановить потерянные связи между братскими государствами.

Следует отметить, ранее Зеленский говорил, что по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ.