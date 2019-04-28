Украина, без обид: США и Европа признают Крым российским ради коалиции против Китая

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СМИ США уверены в светлом будущем российско-американских отношений, если обе страны пойдут на политические уступки.

Американские СМИ опубликовали статью на тему современных взаимоотношений между Россией и США. На данный момент они являются, можно сказать, «натянутыми». Специалисты считают, что определенные договоренности между странами помогут усилить их позиции на международной арене и противостоять Китаю. Журналисты считают, что сейчас РФ скорее настроены на сближение с европейскими странами, а не с Востоком, так как страна пожелает скорее освободиться от бремени санкций и нормализовать ситуацию со своим соседом – Украиной.

Однако стоит отметить, что решение проблемы американские СМИ предлагают не в том ключе, в котором хотелось бы украинским политикам. Так, для решения политического противостояния США и Европа якобы признают Крым российским ради коалиции против постепенно усиливающегося Китая. То есть получается, мол, Украина, без обид, но мир во всем мире гораздо важнее, чем территориальные претензии. При этом, якобы будет свернута резкая экспансия НАТО, чтобы Москва ощущала некую безопасность. Взамен на это Россия должна отказаться от поддержки ныне существующих непризнанных республик ЛНР и ДНР.

Конечно же, подобное решение разногласий хорошо только на бумаге, так как пока подобной тенденции крепкого сближения между Россией и Европой не наблюдается, тем более, что такое временное соглашение, безусловно, может сгладить острые углы, но в будущем, возможно, сработает в обратную сторону и противоборство вспыхнет с новой силой, чего не хотелось бы.