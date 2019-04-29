Смертельная змея российского оружия. Чем пистолет «Удав» лучше зарубежных аналогов?

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В январе 2019 впервые были продемонстрированы возможности нового российского пистолета «Удав», который должен заменить собой устаревший советский пистолет Макарова, известный как ПМ. Но при этом уже можно утверждать, что новый российский пистолет лучше не только по сравнению с старыми советскими образцами.

Пистолет «Удав» не только призван заменить пистолет Макарова, но и показать, что вопреки слухам российская оружейная промышленность ещё способна на достойную конкуренцию с зарубежными производителями.

Итак, чем же хорош «Удав»?

Новый российский пистолет отличается высокой ёмкостью магазина на 18 патронов, имеет прицельную дальность в 100 метров и может использоваться при температурах от -50 до +70, что превращает его в универсальное оружие, которое можно применять в практически любом климате и любых природных условиях. При этом специально для «Удава» специально разработаны новейшие боеприпасы калибра 9х21 мм: дозвуковой, для применения с глушителем, и обычный бронебойный.

Основным конкурентом нашего пистолета является американо-итальянская «Беретта», сделавшая себе доброе имя, но страдающая рядом фатальных недостатков. «Беретта» слишком массивна и габаритна, у неё высокая подверженность загрязнению, в то время как «Удав», в лучших традициях русской оружейной школы отличается высокой надёжностью и неприхотливостью к внешней среде. К прочим недостаткам «Беретты» можно отнести слишком высокий темп стрельбы, который приводит к быстрому износу деталей.

Итак, «Удав» является типичным российским оружием – простой, надёжный, способный быть применённым в любых погодных и климатических условиях. Вряд ли зарубежная оружейная промышленность сможет породить достойного конкурента новому российскому пистолету в ближайшее время.