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В преддверии 9 мая, об «устрашающих воздействиях» против России заявили в немецком парламентарии. Для защиты Зеленского и украинцев от «путинизма», в Восточную Украину будут направлены массовые отряды гражданской немецкой полиции, а также «военная миссия ООН».

Стоило только немцу занять место главы СовБеза ООН, как опять, без объявления войны, Германия вставляет палки в колеса Кремлю, всячески провоцируя на начало военных действий «из-за куска Украины» - а когда-то Польшу так делили, - прокомментировали ситуацию международные политические эксперты.

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в Бундестаге единогласно приняла пакет документов, призывающих немецкое правительство выработать новую стратегию по устранению «внешней угрозы» для Украине, коей они считают Россию.

В случае одобрение инициативы, что наиболее вероятно, по оценкам международных экспертов, Совет Безопасности ООН, председателем которого является немецкий политик, должен направить на территорию Украины «контингент», способный оказать на Россию «угрожающее воздействие».

Новый политический курс был назван «Миру на Украине нужен новый импульс». И этим импульсом хочет стать Германия, прислав вооруженные отряды на границу Украины и России. Видимо, расценив предложение Владимира Путина — «раздачу» российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, как агрессивное посягательство на суверенитет государство.

Во время пресс-конференции в КНР, Владимир Путин также упомянул, что система упрощения российских паспортов может начаться по всей территории Украины, что конечно же не понравилось западным политикам.

Ответ на «московскую агрессию» может быть очередной попыткой ФРГ спровоцировать Россию на то, чтобы быть первым в этой войне. Ввод войск на территорию Украины, может сынициировать нападение со стороны РФ, а значит у Германии, да и у всего СовБеза ООН будут развязаны руки для принятия скорых и решительных мер.

Однако Киев почему-то ответа на это не дает. Зеленский, чью фигуру уже так рьяно защищает Запад, все еще пытается пойти по наиболее либеральному пути, оставаясь друзьями и с теми, и с теми.