Фюрерские замашки Лукашенко = проблемы с психикой: по соцсетям расходятся слухи о здоровье белорусского президента

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Всё ещё продолжающееся противостояние Минска и Москвы, связанное с вопросами выплаты Белоруссией своих кредитных долгов перед Россией, вызывает пристальный интерес не только к отдельным аспектам российско-белорусских отношений. Отдельный интерес вызывают личности глав двух славянских государств.

Пока белорусские СМИ в очередной раз стараются обвинить российского посла Михаила Бабича в развале российско-белорусских связей и стремлении оккупировать Белоруссию, российские аналитики и простые пользователи социальных сетей задаются вопросом: как долго проживёт режим Александра Лукашенко, если он будет идти на такую острую конфронтацию с Россией – своим единственным союзником?

Ответ на этот вопрос зависит от здоровья Лукашенко – чем дольше проживёт Лукашенко, тем дольше проживёт созданный им режим. А когда речь заходит о здоровье Александра Лукашенко, то сразу же всплывают слухи о проблемах с ним.

Сначала по российскому интернету прошли слухи о том, что Александр Лукашенко болен сахарным диабетом и уже перенёс два инсульта. Якобы этим вызваны его плохое физическое состояние и внешность уставшего и вымотанного человека.

Однако, гораздо дольше, чем слухи о диабете Лукашенко, по постсоветскому пространству ходят слухи о проблемах психического здоровья Александра Лукашенко. Многим кажется, что у Батьки очевидны смены маникально-депрессивных фаз и патологическая склонность ко лжи. На основании этого мнения строятся далеко идущие, но абсолютно непроверенные, выводы о том, что Лукашенко болен маниакльно-депрессивным психозом или мозаичной шизофренией.

Многим оппонентам Лукашенко кажется, что фюрерские замашки Лукашенко, направленные на установление режима личной власти, проистекают из его проблем с психикой. Никаких доказательств этим предположениям нет, но они слишком живучи в толще слухов, чтобы быть абсолютно беспочвенными.