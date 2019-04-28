Контрабанда оружия в мире. В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

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Европейский Союз выразил своё сожаление из-за решения США отказаться от договора о торговле оружием. Дипломаты европейских стран, возглавляемые Германией, считают, что самовольное решение Вашингтона только усилит мировую нестабильность.

Принятый Организацией объединённых наций в 2013 году Международный договор о торговле оружием был создан с целью регулирования мировой торговли оружием и сокращения сектора незаконного оборота оружия и боеприпасов в данной отрасли экономики. Инициатором создания данного соглашения выступил тогдашний министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, поэтому в США данная международно-правовая инициатива с самого начала воспринималась как сугубо европейская, направленная на лоббирование интересов оружейных корпораций Европейского Союза.

В 2019 году президент США принял решение выйти из данного договора, так как с его точки зрения этот договор нарушает суверенитет США, а, точнее, ту часть суверенитета северо-американского государства, которая изложена во второй поправке к конституции США, дающей право гражданам США владеть оружием.

Европейский Союз выразил своё сожаление по поводу того, что США решили выйти из данного договора, заявив, что это решение не прекратит контрабанду оружия в мире. Стремление Евросоюза к сокращению мировой торговли оружием выглядит достаточно благовидно, если не помнить о том, что крупнейшие бельгийские, германские, итальянские и французские концерны ЕС так же нуждаются в рынках сбыта, как и их американские коллеги-конкуренты.