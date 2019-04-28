Украину Россией не соблазнить: Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

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Новый президент Украины Владимир Зеленский, при помощи своего facebook-аккаунта прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что всем жителям Украины может быть упрощён порядок получения гражданства Российской Федерации.

По словам Владимира Зеленского российские власти зря тратят время, когда уверяют граждан Украины в том, что им не составит труда получить российское гражданство. Как заявил сам Зеленский, из всех граждан Украины российскими паспортами заинтересуются лишь те, кому надо скрыться от уголовного преследования со стороны украинских властей.

Граждан Украины российскими паспортами не соблазнить – такова официальная позиция Зеленского, считающего, что Украина должна следовать своей главной миссии и быть «примером демократии».

Оптимизм Владимира Зеленского заслуживает уважение, ведь трудно быть достаточно оптимистичным, когда действиями предыдущей власти в твоей стране вызвана гражданская война, конфронтация с крупнейшими и самым важным для экономики соседом, а население стремительно нищает из-за непродуманных реформ. Одним из способов радикально изменить жизнь вокруг себя в лучшую сторону для граждан Украины является получение иностранного гражданства и эмиграция на новую родину.

Ранее соседние с Украиной Венгрия и Польша уже неоднократно проводили акции выдачи паспортов для этнических венгров и поляков, проживающих на Украине. Теперь список этих стран пополнила Россия. Фактически, речь идёт о том, что лёгкость, с которой украинцы понимают, что они являются венграми, поляками или русскими, если это помогает им уехать из страны, говорит и о том, насколько аморфной и непрочной конструкцией является понятие украинской нации.