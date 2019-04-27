Способна вызвать цунами: Подлодка «Белгород» пугает Германию, в Британии её назвали «убийцей городов»

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Обозреватель немецкой газеты Stern Гернот Крамер изучил субмарину К-329 «Белгород» и выразил беспокойство её возможностью нести смертоносные торпеды «Посейдон». Британская The Sun сравнила новую подлодку России с оружием судного дня.

На днях в Северодвинске произошло по истине историческое событие – на воду была спущена самая большая из ныне существующих АПЛ К-329 «Белгород». Длина субмарина составляет 184 метра, что на 11 метров больше, чем подводные лодки проекта 941 «Акула», которые ранее считались самыми большими в мире. Габариты «Белгорода» позволяют нести на себе перспективный подводный дрон «Посейдон», которого уже давно боятся на Западе.

Данный факт не смогли обойти вниманием западные СМИ, в том числе ФРГ. Немецкая газета Stern выпустила большой материал, посвящённый «Белгород». Германию пугает непредсказуемость нового оружия России, а также смертоносность «Посейдона». Эксперт Гернот Крамер отметил, что подложка К-329 может оставаться долгое время незамеченной, а её новейшие торпеды имеют в своем строении термоядерные боеголовки мощностью в две мегатонны, способные уничтожить группу американских авианосцев.

Британские таблоиды также посвятили субмарине «Белгород» целый ряд материалов. В Британии её назвали «убийцей городов». В частности, The Sun отметила способность торпед «Посейдон» вызывать цунами, которые уничтожат целые прибрежные мегаполисы.