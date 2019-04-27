НАТО, крепись. Россия испытала новейший РСЗО «Торнадо-С» в Астрахани

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Это достойный и усовершенствованный ответ американскому M270 MLRS, который в последний раз обновлялся 14 лет назад.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области российские военные испытали новейшую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С». Результатами поделился начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Как отмечают эксперты, РСЗО «Торнадо-С» создавалась для поражения живой силы противника, а также небронированной техники. В числе неоспоримых преимуществ «Торнадо-С» его многофункциональность. Как древнеримский полководец Юлий Цезарь РСЗО этой модификации может выполнять несколько неоднотипных операций одномоментно: контролировать стрельбу дивизиона, наводить пакеты направляющих боевых машин и в разы повышать точность обстрела. Кроме того, создатели преуспели в сокращении времени перехода системы в боевой режим из режима «поход». Эта система является прямой и улучшенной наследницей РСЗО 9К58 «Смерч». В арсенале автоматизированная система управления наведением огнем, о чем уже упоминалось при обзоре спецвозможностей РСЗО, а также новые неуправляемые реактивные снаряды с калибровкой в 300 миллиметров. Дальность поражения тих снарядов достигает 120 километров, однако испытания показали, что дальность может составить и 200 километров.

Эта РСЗО уже вызвала восхищение у российских специалистов, и вполне может вселить беспокойство в силы НАТО. Для сравнения – самый близкий «Торнадо-С» зарубежный аналог M270 MLRS не обновлялся уже 14 лет. Последний апгрейд РСЗО от «дядюшки Сэма» получила в 2005 году. Однако в пользу ее говорит ее боевое прошлое. Эту систему НАТО успело испытать в полевых условиях во ревмя войны в Ираке, во второй ливанской войне. Однако уже по ТТХ заметно, что американец слабее «Торнадо-С» хотя бы уже в том плане, что поражает цели неуправляемыми снарядами калибром 227 миллиметров, да и дальность поражения весьма скромная. Максимально она достигает всего лишь 80 километров. Остается только дать дружеский совет «оппонентам» - НАТО, крепись. Невооруженным глазом видно, чьи руки, то есть пушки, длиннее.