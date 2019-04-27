Приключения «марионетки»: Как Зеленский из пропутинского стал прозападным

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Только вчера нового президента Украины считали другом России, а уже сегодня он один из главных врагов Москвы.

Ни для кого не является новостью, что новым президентом Украины стал Владимир Зеленский. Шокировав общественность выдвижением своей кандидатуры, он получил грандиозную поддержку избирателей. Но остался вопрос, волнующий весь мир: кто на самом деле стоит за Зеленским?

В СМИ распространилось множество теорий. Самым популярным предположением было, что руководит политиком не кто иной, как сбежавший с Украины бизнесмен Игорь Коломойский. По тем же слухам, у них общий бизнес, Зеленский якобы должен партнеру много денег, вот и выполняет все, что пожелает Игорь Валерьевич. Да и сам Порошенко не скрывал подобных предположений: «Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь это сказать, с марионеткой Коломойского».

Только волна догадок поутихла, как приключения «марионетки» повернули в другое русло. Не так давно информационные агентства Незалежной обвинили Зеленского в связях с правительством России. Тут вам и подозрительные «доказательства» спонсирования Кремлем предвыборной компании, и поддержка со стороны некоторых российских звезд, а затем и политиков. Предполагают, что это Петр Алексеевич подогревает слухи, делая из Зеленского «руку России». Возможно, это делается с расчетом на импичмент и новые выборы в стране.

Но не успели в штабе нового руководителя откреститься от любых отношений с российской стороной, как Зеленский из пропутинского стал прозападным. На этот раз он, по информации некоторых СМИ, стал «под крыло» ЕС.

Бывший польский президент Александр Квасьневский заявил, что Зеленский не намерен встречаться с Путиным один на один, а только в «нормандском формате». Якобы это станет защитным барьером от «политического хищника».

Со стороны кажется, что такое решение было принято самим Квасьневским, а новоизбранный глава Украины просто согласился.

Но на самом деле никто не знает, каким президентом после инаугурации станет Владимир Зеленский и в чью пользу будут развиваться политические отношения.

Вот так вот новый президент Украины прошел путь от якобы представителя одиозного олигарха до «пешки» целой Европы.