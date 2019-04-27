И хочется, и колется: Зеленский не примет план России по миру из-за националистов

Сегодня, 16:00

Команда новоявленного президента не сможет принять условия РФ, ведь Украине нужна победа любой ценой, считают политики «Незалежной».

21 апреля украинцы во втором туре выборов с надеждой на более светлое будущее, чем у них есть сейчас, выбрали на пост президента Украины Владимира Зеленского. Прежде всего, кандидат обещал им мир в стране и прекращение военных действий на Донбассе. Однако сейчас новоявленный народный избранник отдыхает в Турции, а спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир возможен лишь на украинских условиях, ведь иной путь якобы не устроит «патриотов». И, по всей видимости, Зеленский попросту не примет план России по миру из-за националистов.

Также стоит отметить, что ранее Владимир Александрович изъявил возможность встречи с Владимиром Путиным. Однако, так сказать, и хочется, и колется, ведь польский экс-президент Александр Квасьневский сообщил, что наедине с президентом РФ Зеленский встречаться не станет. Почему так, пока неизвестно. Но ясно, что присутствие канцлера Германии и представителя французской стороны будет обязательным условием и стоит лишь ожидать того, как будет решен конфликт, длящийся уже на протяжении пяти лет.

Один из российских политологов высказалась, что Россия уже проиграла эту мнимую «войну», ведь приобретение Крыма – это якобы большая финансовая нагрузка. А вот основную задачу – предотвращение перехода Украины в Европу – РФ так и не решила. С этой точкой зрения могут поспорить многие политологи хотя бы потому, что основная стратегическая задача выполнена – недопущение НАТО в акваторию Черного моря, а все остальное – это уже экономика.