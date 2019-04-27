Можем повторить! Российскую БМП Т-15 сравнили со знаменитой немецкой «Пумой»

Вчера, 23:59

Боевые машины пехоты в современной войне - крайне важный элемент. Поэтому все новые образцы привлекают внимание. Новейшую отечественную БМП Т-15 сравнили с уже ставшей знаменитой немецкой «Пумой».

Т-15 - это тяжелая БМП на базе платформы Армата. В отличие от БМП предыдущих поколений, предполагается, что она сможет следовать в одном строю с танками, оказывая поддержку и помогая доставлять пехоту на передовую. Самое удивительное, что защита Т-15 не только не уступает, но и в некоторых аспектах превосходит даже танк Т-14. Это обусловлено компоновкой, где двигатель, установленный спереди, так же является элементом, защищающим экипаж.

Пума - это классическая БМП с характерными для блока НАТО чертами. Это логичное продолжение линейки «Мардеров» с усиленным вооружением и броней.

Кто-то может сказать, что сравнивать эти две машины не корректно- ведь Пума не является тяжелой БМП, однако, по весу машины сравнимы, и это вопрос чисто обозначений, а не сути.

Т-15 превосходит зарубежный аналог буквально во всем. Броня у Т-15 танковая против легкой противоснарядной у немца, десант – девять человек против шести, двигатель 1500 л/с против 1088 л/с. Единственное где Т-15 несколько уступает- это орудие. У пумы на данный момент это 57мм пушка, против 30мм у Т-15. Однако, при огневом контакте с использованием артиллерийского вооружения преимущество Пумы нивелируется броней ТБМП- немец не пробьет эту броню даже в упор, в то время как Т-15 сможет пробивать броню оппонента уже с 200-300 метров. При этом на Т-15 рассматривается установка отечественной 57 мм пушки, что окончательно сведет на нет преимущества конкурента.

Важно отметить, что помимо перечисленных характеристик, Т-15 обладает так же комплексом, способным сбивать ракеты и снаряды, ничего подобного у потенциального противника даже не запланировано.

В преддверии 9 мая, вспоминается ВОВ, вспоминая о которой многие автомобилисты равешивают патриотичные наклейки с надписью

«Можем повторить!».