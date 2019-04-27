Бутина, Путина, Бут: Чем грозит приговор россиянке в США остальным гражданам России

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Вопреки ожиданиям, американский суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы.

Многие называют приговор несправедливым и политически ангажированным. По мнению адвокатов Марии, на решение суда во многом повлияло её гражданство: «Русская? Значит, виновна!» - так можно трактовать исход её уголовного дела. Уже сейчас можно задуматься, чем это грозит остальным гражданам России, попытающимся неосторожно установить контакты с официальными лицами или организациями США. Учитывая прецедентность американского права, решение суда имеет большое значение. По сути, это первый приговор о «вмешательстве РФ в американскую политическую систему», повлекший за собой реальный тюремный срок для обвиняемого. Отныне многие россияне, сами того не подозревая, находятся под угрозой обвинений в незарегистрированной деятельности «иностранным агентом», не только в США, но и, возможно, по всему миру.

Изначально Бутиной грозили более тяжкие статьи, предусматривающие длительное лишение свободы. Сделка с правосудием предполагала, что Марию освободят в зале суда, учтя 9-месячное пребывание под следствием. Ни она, ни её адвокаты не рассчитывали на 1,5 года заключения в тюрьме, озвученные судьёй в Вашингтоне. Тем не менее, это намного меньше, чем могло быть. Известно также, что пойти на сделку с правосудием ей советовал Виктор Бут – другой известный «сиделец», отбывающий 25-летний срок в Нью-Йорке за торговлю оружием. Его печальный пример, вероятно, оказал влияние на решение Марии частично признать вину.

Нужно сказать, что дело Бутиной широко освещалось в СМИ, которые сознательно демонизировали россиянку, выставляя её то шпионкой, то лоббистской пророссийских интересов, то «агентом влияния». New York Times даже сообщала, что Мария пыталась организовать тайную встречу президентов США и РФ. Эти публикации во многом содействовали истерии по поводу «вмешательства» России в американские выборы. Кроме этого, СМИ сознательно прицельно били на фонетическое созвучие – «Бутина, Путина, Бут», что лишний раз настраивало против неё общественность, истеблишмент и судебные органы.

Политически ангажированное решение суда заставляет вспомнить обратные исторические примеры, когда неформальные контакты представителей двух держав, позволили избежать мировой бойни. Во времена Карибского кризиса 1962 года вполне могла начаться война между СССР и США из-за тайной установки советских ракет на Кубе. Помимо дипломатических усилий, разрешить опасное противостояние смогли неформальные встречи резидента КГБ в Вашингтоне Александра Феклисова и американского журналиста Джона Скали, бывшего в хороших отношениях с братьями Кеннеди. Их тайные встречи в вашингтонских забегаловках являлись каналом для обмена неофициальными мнениями лидеров враждующих стран. Рассекреченные данные свидетельствуют, что американское и советское руководство, транслируя через Феклисова и Скали свои предложения, смогли достичь соглашения и урегулировать кризис ещё до официальных заявлений.