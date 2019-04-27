Читайте нашу пропаганду - НАТО прореагировал на призыв не совершать военных маневров вблизи границы с РФ

Сегодня, 11:04

Вместо адекватного ответа представитель Альянса дал ссылку на «пять развенчанных мифов об Альянсе».

Это статья на официальном сайте Альянса является неприкрытой пропагандой. На все претензии к НАТО там даются размытые, неаргументированные ответы, игнорирующие доводы российской стороны.

В течении последнего времени Альянс нарастил интенсивность перемещений войск у границы с РФ, а также начал активные морские маневры в прилегающих к границе морях. Все это вызвало недовольство со стороны РФ, и, естественно, НАТО был направлен запрос с просьбой прекратить военную активность.

Если попросту- в НАТО сказали России «посмотреть на себя» и читать статьи - якобы русские маневры на СОБСТВЕННОЙ земле несут для НАТО гораздо большую угрозу, чем маневры потенциально враждебного блока на приграничной территории, где нет жесткой необходимости концентрации такого объема войск.

Если верить заметке на официальном сайте НАТО, этот блок вообще является чуть ли не пацифистским. ПРО в Европе не может вести огонь по российским ракетам по неким, похоже неизвестным еще науке, законам физики, и Россию НАТО не окружает так как «граничит лишь с ⅙ частью границы РФ», и Европа не раскалывается из-за противозаконных действий альянса, а только консолидируется.

Резюмируя статью - не альянс, а сказка какая-то. Если смотреть правде в лицо- Альянс уже, похоже, даже не пытается скрывать агрессивные намерения, открыто совершая провокации в отношении РФ.



