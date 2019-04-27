«Апач» против «Опустошителя» - проведено сравнение лучших вертолетов США и РФ

Сегодня, 10:50

Вертолеты уже давно стали важным элементом боевых действий. Сейчас лучшими образцами являются МИ-28Н Ночной охотник и AH-64 Апач, их и сравнили международные эксперты.





МИ-28Н - это вертолет, разработанный с учетом многолетнего опыта боевых действий. Он вобрал в себя все уроки, выведенные из Афганской войны и других локальных конфликтов. Фактически это компиляция всего самого лучшего, родившегося для концепции вертолета-штурмовика.

AH-64 - вертолет иного плана. Хоть две машины визуально и похожи, однако, Апач не предназначен для долгих перестрелок, его цель- прилететь на место боя, быстро выпустить ракеты, и скрыться до того момента, пока по нему откроют огонь. Красивая концепция, которая, правда, в условиях реальной войны против хотя бы сколько-нибудь современного противника не будет работать.

Рассмотрим же ближе характеристики двух машин. Ми-28 несет гораздо больший запас вооружения, в общем счете у него на борту почти сотня ракет, против чуть больше, чем 50 у противника. Апач оснащен весьма слабой пушкой, постоянно перегревающейся от высокого темпа стрельбы. Российская же машина оснащена старой доброй 30-мм пушкой, взятой с БМП-2, это орудие несколько тяжелее, но зато надежно, в два раза мощнее и не перегревается. За свое вооружение Ми-28 и получил американское прозвище «Опустошитель». Американец несколько быстрее, однако, это достигается за счет значительного снижения бронированности вертолета. Ми-28 защищен почти от любого малого зенитного калибра, Апач же легко поражается даже из стрелкового оружия. Помимо прочего, российский вертолет оснащен передовой системой спасения экипажа.

В целом машина КБ Миля на голову превосходит заокеанского коллегу, уступая лишь в одном не самом важном аспекте.