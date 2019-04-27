Танк, который боится грязи? Новый «Абрамс» сравнили с «Арматой»

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В то время как в РФ разрабатывают танк нового поколения, принципиально отличающийся от всего, что было представлено до этого, в США готовят к выпуску очередную модификацию старичка-Абрамса.

Абрамс - ветеран в ряду современных боевых машин. Первые модификации этого танка были выпущены в 1980 году, и хотя подвергались огромному количеству модификаций, все равно оставались классическим танком старой школы. Новая версия M1A2 SEP v3 - это третье обновление второй серийной модернизации Абрамса. Танк становится совершеннее, электроника улучшается, а пушка оснащается новыми снарядами. Правда, это приводит к увеличению массы, о чем мы поговорим позже.

Новый Абрамс оснащается новейшими снарядами с повышенной пробиваемостью. Весит такой снаряд более 20 килограммов, и учитывая что заряжает его в пушку живой заряжающий, это становится проблемой. Напомним, что уже с 70-ых все советские, а затем и российские танки оснащались автоматами заряжания.Броня же американского танка осталась неплохой, но не более.

Армата - принципиально новая машина, благодаря уникальной компоновке её броня в лобовой проекции не поражается ни одним ныне существующим танковым боеприпасом, включая перспективные. Мало того, Армата штатно оснащается комплексами активной защиты, которые могут сбивать на подлете вражеские ракеты и снаряды. Пушка Арматы на данный момент - удлиненная версия проверенного временем 125 мм орудия танка Т-90, но при необходимости она может быть быстро заменена на перспективную 152 мм арт-установку. При столкновении один на один, у Абрамса нет ни шанса - приборы наблюдения у танков похожи, но Армата оснащена радаром, значит обнаружит противника и произведет выстрел первой. Ракеты Арматы могут поражать цели на расстоянии пяти киллометров, тогда как Абрамс может вести эффективную стрельбу только с двух. Правда, при этом Армата пробивает американского конкурента на всех дистанциях боя, в то время как американский танк, вероятно, не сможет сделать это даже в упор.

Но самый важный момент в настоящей войне - проходимость. Абрамс хоть и танк, но грязи боится. Удельное давление на грунт у него превосходит таковое у знаменитого танка второй мировой войны - Тигра, то есть застревать в русской и европейской грязи он будет еще больше.

Вероятно, американский блицкриг, если когда-нибудь он и состоится, завязнет в грязи на границе с РФ.