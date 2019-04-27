США содрогнется!: АК-12 «порвал» американскую винтовку HK-416

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В России активно принимают на вооружение АК-12 - автомат, приходящий на смену старичку АК-74М. Новый автомат тут же начали сравнивать с мировыми аналогами, не в пользу западных конкурентов.

Последним «писком моды» в американской армии стала новая немецкая винтовка HK-416. Фактически это страдалица М-16, доведенная немецкими оружейниками до приемлемого уровня. Конечно же, рекламные буклеты вещают о невообразимой точности и надежности, дескать новое оружие превосходит М-16 и АК вместе взятые.

И если подумать - звучит просто волшебно. Одно из немногих, в чем уступал советский автомат американке - это точность, если взять М-16 и довести её надежность - у бойца с АК, по идее, не должно остаться ни шанса.

Так оно и есть, правда только на бумаге. Нет, конечно же, новая винтовка стала надежнее, вот только ей далеко не только до АК, но и до менее известных образов швейцарского и австрийского производства. Норвежские специалисты жалуются на отказы при низких температурах, спецназ использовавший оружие в песках, - на частые засоры и отказы при попадании пыли внутрь. Это, конечно, лучше оригинала, который умудрялся просто не стрелять при сильных порывах ветра с песком во время операции «Буря в Пустыне», однако говорить о каком-либо сравнении с АК просто некорректно.

И это сравнение со старичком АК-74М. Был еще один недостаток ветерана - низкая эргономика и невозможность присоединения нового оборудования.

Этот недостаток как раз и исправили в новом АК-12, который просто порвал конкурентов в клочья. Фактически это всё та же система, только удобнее и совершеннее. Нашим оружейникам не надо было изобретать что-то принципиально новое, достаточно было отшлифовать до идеала уже имеющуюся конструкцию. Что они успешно и сделали. АК-12 является почти совершенным стрелковым комплексом, по всем характеристикам превосходящим западного конкурента. Он легче на 100 граммов, имеет более оптимальную отсечку «по два выстрела», вместо устаревшей «по три», удобнее для хвата, проще в разборке, и конечно же, крайне надежен. Точность и отдача у нашего образца также выше.

В очередной раз отечественный ВПК смог без особого напряжения сил оставить конкурентов далеко за кормой, после такого точно США содрогнется!