Не болтай! Глава ФБР начал поднимать шпионскую паранойю на новый уровень

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Глава ФБР сделал заявление о том, что самой серьёзной угрозой для США являются разведки Китая и РФ, использующие нестандартные методы.

Если России приписывают по-прежнему в основе своей хакеров и работу с социальными сетями, то высказывания на счет Китая заставляют вспомнить советские плакаты: «Не болтай». По словам Кристофера Рея выходит, что чуть ли не каждая китайская компания, студент, или просто турист - шпионы.

США последнее время любят винить в собственных неудачах других или искать надуманные поводы для запрещения товаров или компаний, конкурентную борьбу с которыми не могут выиграть.

Жертвой подобной борьбы уже стала китайская компания Huawei, продажу оборудования которой запрещают в США. Официально компания якобы занималась шпионажем, но никаких существенных доказательств предоставлено не было. Если смотреть реально - американские производители не могли просто конкурировать ни в качестве, ни в цене с китайским гигантом, и США просто нашли повод для закрытия рынка.

Понимая что американские компании и дальше будут проигрывать Китаю, стоит ожидать, что в будущем «шпионами» станут вообще все китайские производители. Правда Китай не оставляет подобные действия без ответа, вводя ответные санкции, которые наносят существенный урон и американским компаниям, поставляющим продукцию в Китай.

Россия на данный момент не поставляет электронику в США, однако, возможно в будущем Американцы смогут найти шпионское оборудование в российских ракетных двигателях или может в другой космической продукции?