Транснефть ответила на обвинения в порче нефти - кто виновен?

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По факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» заведено уголовное дело, заявил советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин. Таким образом, компания объяснила попадание в нефтепровод нефти низкого качества деятельностью неизвестных злоумышленников уже после того, как зарубежные СМИ успели обвинить во всём правительство России.

На этой неделе операторы нефтепровода «Дружба» в Белоруссии, Польше и на Украине успели объявить о приостановке своей деятельности по транзиту российской нефти, так как в ней было обнаружено высокое количество хлорорганических соединений, что сильно ухудшает качество нефти и делает её непригодной в промышленном использовании. Обвинения в преднамеренном ухудшении качества нефти были направлены иностранными операторами нефтепровода «Дружба» в адрес российской компании-поставщика «Транснефти».

В конце недели российская компания ответила на обвинения в порче нефти. По словам руководства «Транснефти» речь идёт о том, что некими неизвестными лицами был совершён преднамеренный вброс вредных веществ на участке трубопровода, принадлежащего частной компании «Самаратранснефтьтерминал». Как заявил представитель «Транснефти», по итогам проверки причин попадания хлорорганических веществ в трубопровод уже идёт уголовное дело, в рамках которого следствие считает, что причиной порчи стала деятельность неизвестных диверсантов.

Белорусская сторона уже успела объявить, что поставки некачественной нефти являются актом «энергетической войны России против Белоруссии», вызванной нежеланием Минска выплачивать России кредиты и принимать участие в дальнейшей интеграции Белоруссии и России, в соответствии с предложенными Минском в 1990-е годы инициативами по созданию Союзного государства. При этом надо учитывать, что вся экономика Белоруссии фактически стоит на переработке российской нефти, получаемой по заниженным ценам, в конечные нефтепродукты и их продажу за рубеж по рыночным ценам. Так, например, именно Белоруссия является основным поставщиком горюче-смазочных материалов, получаемых из российской нефти, для Вооружённых сил Украины.

В пятницу в Минске состоялась встреча операторов нефтепровода «Дружба» из России, Белоруссии, Польши и Украины. По итогам встречи замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что не содержащая примесей российская нефть начнёт поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы уже в начале мая.