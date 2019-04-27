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В небольшом прибалтийском государстве назревает очередной скандал, связанный с тайным влиянием Кремля. На этот раз речь идёт о том, что, вопреки всем заявлениям литовских политиков и журналистов стране не удалось избавиться от российского газа.

Терминал сжиженного газа, расположенный в литовском порту Клайпеда и построенный под лозунгами избавления от российской газовой зависимости, так и не стал интересен для зарубежных поставщиков. В итоге литовским энергетикам пришлось вернуться к закупкам газа в России. Теперь газовый холдинг Lietuvos Energija (Литовская энергия) закупает сырьё не у «Газпрома», а у компании «Новатэк».

По-настоящему неприятная новость для литовских патриотов заключается в том, что западные продавцы газа – США, Норвегия, Голландия и Польша оказались не заинтересованы в литовском рынке сбыта. Для США Литва находится слишком далеко – транспортировка газа из США в Литву не оправдывает себя, исходя из сугубо коммерческих соображений. У Вильнюса недостаточно денег для закупки американского газа и оплаты его транспортировки. С теми же проблемами относительно литовского рынка столкнулась и Норвегия. Польша сама слишком зависит от российского газа, а Голландия принадлежит к тем странам Европы, которые пользуясь санкциями США в отношении России сосредоточили максимум своего внимания на российских рынках, стремясь заменить США.

Предпринятые литовским правительством меры, по навязыванию литовским энергетическим компаниям закупок сжиженного природного газа, едва не привели литовских энергетиков к банкротству, так как сжиженный природный газ по сугубо технологическим причинам выходит дороже газа, поступающего из труб. Именно по этой причине прибалтийская республика не смогла избавиться от российского газа. Законы свободного европейского рынка, за которые так ратует Вильнюс, заставляют Литву возвращаться к закупкам российского природного газа.