США боятся сравнивать новейшие корабли с  российскими «экспонатами»

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Военный эксперт Роберт Фарли сравнил новейший, не имеющий аналогов боевой корабль США Zumwalt с…. линейным кораблем Второй Мировой.

Очевидно, дела у судостроителей и аналитиков Белого дома идут не слишком хорошо. Американский супер-эсминец Zumwalt для многих уже стал поводом для шуток из-за череды совершенно неуместных для суперсовременной техники происшествий.Видимо теперь, пытаясь выгодно представить обсмеянный многими корабль, эксперт из США сравнил его не с каким нить новым российским кораблем, а со своим линкором прошедшей эпохи.

Конечно, стоит отметить, что Линкор Wisconsin неоднократно модернизировался, оснащался новыми вооружениями и продолжал службу еще очень долгое время после Второй Мировой. Однако, все же, это корабль 1943 года постройки. Так что сравнение это более чем странное.

Ещё страннее выводы делаемые по ходу статьи - указывается что кораблю Второй Мировой, даже установленными на нем ракетами будет сложно поразить новейший эсминец, правда, даже одного попадания, по словам эксперта, будет достаточно чтобы вывести новинку из строя - Zumwalt вообще не имеет брони. Сразу после этого вывода эксперт продолжает статью сравнением артиллерийских возможностей, записывая в успешные все ракетные пуски новейшего эсминца, и в провальные - линкора. Дальнейшее повествование отталкивается от того, что эсминец не получил вообще никакого урона, а линкор фактически получил попадание всем наличествующим ракетным вооружением оппонента.

То есть, если не забыть о возможных последствиях от попадания даже ОДНОЙ ракеты, выходит, что корабль 1943 года постройки может выиграть дуэль с современным эсминцем США, стоящим астрономические 3 миллиарда долларов.



