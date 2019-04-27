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Суд столичного округа Вашингтон приговорил гражданку России Марию Бутину к полутора годам тюремного заключения. По мнению органов следствия и контрразведки США, Мария Бутина занималась противоправной шпионской деятельностью. Адвокаты и российские политики считают, что Бутина стала жертвой шпиономании.

Мария Бутина – общественная активистка, гражданка России, политолог и один из лидеров российского движения за легализацию оружия, была арестована контрразведкой США по подозрению в шпионаже в июле 2018 года.

Американские спецслужбы построили своё обвинение на предположении, что будучи студенткой одного из американских университетов Мария Бутина была так же лоббистом российских интересов в США и по заданию российских спецслужб могла пытаться организовать тайные встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. В конечном итоге, суд обвинил Бутину в том, что она, будучи студенткой, могла бы собирать информацию о США, интересующую российскую разведку, из открытых источников, вроде учебников.

Суд над Марией Бутиной является очередной попыткой силовых ведомств США доказать существование некоего таинственного «русского вмешательства в президентские выборы в США». Проблема данного таинственного вмешательства заключается в том, что за несколько лет работы лучших следователей и контрразведчиков США у сторонников гипотезы о том, что Дональд Трамп может быть тайным агентом Кремля, нет никаких доказательств своей точки зрения. Зато есть напрочь испорченная репутация охотников на ведьм и параноиков, купленная благодаря тому, что Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Приговор, вынесенный в отношение обычной студентки из-за рубежа, коей является Бутина для американского закона, показывает провал американских спецслужб, которые уже не в состоянии отличить реальный заговор от выдуманного. Следующий шаг теперь за российским государством – будет ли оно добиваться досрочного освобождения своей незаконно осужденной гражданки или же будет выжидать все те 18 месяцев, что Мария Бутина должна провести в тюрьме по приговору вашингтонского суда. Адвокаты Бутиной и ряд российских политиков уже поспешили выразить своё несогласие с приговором, заявив, что Бутина стала жертвой американской шпиономании, вызванной желанием политической оппозиции добиться отставки президента Трампа. По мнению адвокатов Бутиной, противники Трампа готовы на фальсификацию любых доказательств и на выдвижение любых обвинений, лишь бы добиться импичмента президенту.