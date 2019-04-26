На сайте Минобороны в галерею участников ВОВ добавили фото лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади

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Согласно правилам сайта, модераторы должны были одобрить фото.

В преддверии праздника 9 мая Минобороны РФ запустило интернет-проект «Дорога памяти». Сайт является галереей с фотографиями участников ВОВ. Пользователи могут загрузить фото и краткую биографию на сайт Минобороны самостоятельно, но перед окончательной публикацией информацию якобы проверяют специалисты.

Каким-то образом эти самые эксперты опубликовали снимок Абу Бакра аль-Багдади – лидера запрещённого в Российской Федерации и признанного террористическим «Исламского государства». Главарь ИГ* был прифотошоплен к снимку неизвестного солдата. На сайте он фигурирует под именем солдата Абушаева Михаила Григорьевича. Настоящую фотографию участника ВОВ в Сети найти не удаётся.

Пока Минобороны не прокомментировало казус, пользователи гадают, как фото известного террориста, за которого США предлагали 10 млн долларов, вообще могло пройти контроль специалистов. Комментаторы считают, что это проделки украинских пранкеров.

Отметим, что судьба лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади на данный момент не известна спецслужбам мира. Ходят слухи, что его убили, что доказывают некоторые фото, однако место захоронения не разглашается. Другие военные эксперты уверяют, что террорист временно ушёл в подполье.