Не вели казнить: Зеленский пойдёт на поклон к Путину из-за нефти, газа и Донбасса – эксперты

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Обещания Зеленского договариваться с Путиным наталкиваются на один вопрос: «На каких условиях?».

Для победителя президентских выборов на Украине головная боль возникла сразу по трём важнейшим направлениям. Наверняка, он не ожидал, что, не вступив ещё в должность, ему предстоит пройти несколько тестов, результаты которых, скорее всего, скажутся на его дальнейшей карьере. Такое ощущение, что Путин, испытывая своего визави на прочность, зашёл сразу с козырей, предлагая Зеленскому «засветить» свои главные аргументы.

Решение прекратить поставки нефти для Украины было первым ощутимым ударом, который, пока ещё действующий гарант – Порошенко, отражать, судя по всему, не собирается. Затем, произошло то, чего очень боялся Киев. Выдача паспортов РФ для жителей Донбасса лишает Украину возможности безнаказанных ударов по непризнанным республикам и ставит «минский процесс» в патовое состояние. Украинские эксперты припоминают ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, когда именно гражданство России у большинства жителей этих регионов установило мир на протяжение многих лет.

Следом, украинский «Нафтогаз» забил тревогу, уверяя, что злокозненный северный сосед увеличил поставки газа в ЕС, чтобы обеспечить европейцев топливом на случай перекрытия вентиля. Боязнь лишиться ещё и газа, заставляет Украину ломать голову об альтернативных поставках, способных заменить объёмы российского сырья.

Обещание Зеленского встретиться с Путиным может быть ускорено необходимостью оперативно решать возникшие проблемы. Противники бывшего комедианта полагают, что он непременно пойдёт на поклон к президенту РФ, едва ли не со словами: «Не вели казнить» и будет договариваться уже на условиях Москвы. При сложившемся положении, любой ход Зеленского может быть использован против него, как в Украине, так и в России.