У кого тут плечи шире? Российские истребители показали «эпичный» подрыв снарядов в воздухе

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Уникальные боевые маневры уже показали на эксклюзивных снимках в сети.

Когда речь заходит о вооружении такая страна, как Россия всегда показывает у кого тут «плечи шире», ведь в данной области равных нашей стране практически нет. В качестве подтверждения этому на просторах сети появились эксклюзивные снимки, который показали «эпичный» подрыв снарядов в воздухе. Проводили операцию российские бомбардировщики Су-34.

На размещенных в сети снимках можно увидеть фото столкновения двух штурмовых снарядов ОФАБ-500ШР в воздухе с детонацией. Безусловно, выглядит это, в определенном смысле, завораживающе. В очередной раз российская авиация подтверждает свой статус одной из самых опасных в мире.

Попал в объективы камер инцидент в ходе шоу «Авиамикс». Там проводили показательную боевую работу самолетов истребителей-бомбардировщиков. во время показательной боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34. В их непосредственную задачу входил сброс зарядов штурмового типа, от 500 килограммов. На снимке можно увидеть также, что бомба оснащена особым тормозным парашютом, который дает возможность носителю отходить на безопасное расстояние.

Также следует отметить, что на видео запечатлен момент подрыва «суббоеприпасов» в воздухе, а также последствия того, каким же образом они срабатывают на земле. Столкновение авиабомб, вероятно, произошло из-за того, что ради показательного выступления самолеты летели слишком близко друг к другу.