Перепутал Путина с Горбачёвым? Кремль предложил Трампу начать ядерное разоружение с США

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Издёвка Москвы намекнула на нежелание США соблюдать любые договорённости.

Очевидно: желание Трампа повязать Россию, США и Китай совместным договором об отказе от ядерных вооружений было настолько бесхитростным, что нарвалось на характерную реакцию в российском МИД и Совете федерации. Президенту США напомнили, что его страна на протяжении десятилетий не только нарушала старые договорённости, но и создавала новые ради одурачивания других.

В этой связи уже мало кто доверяет американцам в вопросах ядерного разоружения. В отдельных местах интонация представителей МИД и Совфеда была настолько ироничной, что, не забыв подчеркнуть, что Кремль полностью разделяет идею прекращения гонки вооружений, но не плохо было бы Трампу начать этот процесс со своей страны. И в более серьёзном ключе добавлялось о назревшей необходимости совместного заявления о недопустимости ядерной войны. Именно такой документ станет интересен и полезен не только США, России и Китаю, но и, вне всякого сомнения, всей планете.

Кроме этого, президент США, обращаясь со своей псевдомиролюбивой риторикой к лидерам мировых держав, не учитывает некоторые особенности. Его убеждения не нашли отклика у лидера КНДР, который, внезапно, поводив за нос Трампа, похоже, окончательно откажется от идеи денуклеаризации Северной Кореи. Возможно, именно это и было одной из тем общения Ким Чен Ына в ходе недавней встречи с президентом РФ.

Если уж «маленький ракетчик» Ын не поверил президенту США, то что говорить об искушённых лидерах России и Китая. Вероятно, хозяин Белого дома перепутал Путина с Михаилом Горбачёвым, пошедшего на поводу у миротворческих заклинаний Запада и впоследствии погубившего страну. В Кремле подчеркнули, что все призывы к «безъядерному» диалогу останутся словами, пока не последуют реальные дела.