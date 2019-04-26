Готовились с февраля: ФМС может выдавать до 30 тысяч паспортов РФ в месяц жителям Донецка и Луганска

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В первую очередь, обладателями российского паспорта станут силовики ДНР и ЛНР.

Ещё зимой ходили упорные слухи о предоставлении гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Чтобы погасить страсти, с соответствующими заявлениями выступили Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков, заявившие, что им ничего про это неизвестно. Как бывает в таких случаях, разговоры затихли сами по себе, добавив уныния дончанам и луганчанам. Тем сильнее была радость жителей непризнанных республик, после указа президента России об упрощённой процедуре получения гражданства РФ.

Уже сегодня, у отделений МВД Луганска, например, собрались большие очереди из людей, решивших стать первыми обладателями российского паспорта. Кроме этого, стало известно, что «упрощённая процедура» будет не просто словами, а уже предприняты ряд мер, чтобы миллионы жителей сделали это максимально комфортно и в короткий срок.

Так, у границ с ДНР и ЛНР развёрнуты дополнительные пункты пропуска, приготовлены бланки документов, десятки автомобилей будут курсировать, перевозя необходимые бумаги из республик в ФМС Ростовской и Воронежской областей. Помимо этого, в приграничной зоне будут функционировать мобильные приёмные для дончан и луганчан, которым затруднительно добираться до отделений ФМС в России.

Предполагается, что граждане ДНР будут получать российские паспорта в Ростове, а жители ЛНР в Воронеже. Пропускная способность каждого из управлений миграционной службы около 15 тысяч человек в месяц. Следовательно, к лету ФМС может выдавать до 30 тысяч паспортов жителям самопровозглашённых республик.

К этому готовились ещё с февраля, предписав силовикам Луганской и Донецкой областей первыми написать заявления о предоставлении гражданства РФ. Следующими на очереди окажутся государственные служащие и работники бюджетных организаций. Таким образом, граждане России попадают под защиту государства, что практически исключит безнаказанность обстрелов со стороны Украины.