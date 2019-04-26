Лучший в мире - российский РПК-16 сравнили с ведущими мировыми аналогами

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Новый отечественный пулемет выиграл сравнение со всеми потенциальными конкурентами за границей.

РПК-16 - это новый стрелковый комплекс, изготавливаемый для нашей армии согласно программе модернизации войск. Он уже неоднократно привлекал к себе внимание иностранных специалистов во время разработки, и теперь после обретения финального вида, не избежал сравнения с ведущими мировыми аналогами.

В своем классе у РПК-16 всего два серьезных конкурента - М249 и MG36. И оба не могут серьезно поколебать позиции отечественной новинки. Единственное в чем все три пулемета схожи - это эффективная дальность стрельбы - оружие использует схожий патрон, поэтому дальность при примерно равной длине ствола не слишком отличается. По весу - РПК равен MG36 и сильно уступает M249 - первые два образца весят по четыре килограмма, второй - до восьми. Надежность у новинки выше всяких похвал. В основе работы автоматики лежит уже ставшая легендарной схема автомата Калашникова, которая является эталоном надежности и неприхотливости. По удобству РПК-16 - это буквально новое слово в изготовлении оружия - удобная рукоять, приклад, который можно подстроить под любое плечо, цевье, на которое можно присоединить тактическую рукоятку для дополнительного удобства, большое количество точек для крепления дополнительного снаряжения - всего этого нет у иностранных конкурентов. По совокупности показателей РПК-16 - лучший в мире пулемет на данный момент.

Тульские оружейники создали поистине поразительный стрелковый комплекс, который поможет удерживать первенство России в военных технологиях ещё долгие годы.