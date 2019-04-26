Трамп предложил России отказаться от ядерного оружия, держа «в рукаве» нейтронные бомбы

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Возможно, на вооружении у американцев есть принципиально новый тип вооружения, не относящийся к ядерному, но при этом не менее смертоносный.

В интервью каналу FOX News Трамп прокомментировал состоявшуюся на днях встречу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и Владимира Путина. «Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», - сказал президент США.

По всей видимости, Трамп таким образом намекает на правдивость сообщения CNN о разрабатываемом США предложении Москве и Пекину «грандиозного ядерного соглашения». CNN ссылались на свои источники в Белом Доме, однако Трамп пока никак официально не прокомментировал это сообщение.

Вероятно, речь в этом соглашении идёт о полном отказе от ядерного оружия, которое уже долгие годы держит в страхе перед возможным Апокалипсисом всех жителей Земли, в особенности граждан России и США.

Казалось бы, при принятии лидерами стран такого договора, люди наконец смогут вздохнуть спокойно. Однако, известно что господин Трамп никогда не отличался миротворческими настроениями, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

Также остаётся открытым вопрос, зачем перед подготовкой такого рода соглашения засекречивать данные о числе ядерных боеголовок на вооружении США, что сделал Белый дом буквально неделю назад. Об этом стало известно почти случайно — Федерация американских учёных послала запрос Министерству энергетики США с просьбой предоставить данные о ядерном запасе страны.

В ответном письме было сказано, что в данный момент министерство не может рассекретить эти данные, без объяснения причин. Таким образом правительство США прекратило почти десятилетнюю практику, введённую ещё при Обаме.

Возможно, все эти действия были подготовительным этапом к началу переоборудования ядерных боеголовок США в принципиально новый тип вооружения — нейтронные бомбы. Поражающим фактором данного типа оружия массового поражения является высокоскоростной поток нейтронов, из-за чего оно не считается ядерным.

В ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН приводятся призывы к запрещению этого типа вооружения именно по причине стирания границ между обычной войной и ядерной.

Вероятно, план Трампа заключается в создании большого количества нейтронных бомб и последующем подписании соглашения о запрете ядерного оружия. В таком случае, только у США на вооружении будет оружие массового поражения, что позволит им беспрепятственно диктовать свои геополитические условия на мировой арене.

Благо, как известно из открытых источников, технологией создания такого оружия владеют также Россия, Франция и Китай. Будем надеяться, что наши дальновидные дипломаты не станут подписывать столь невыгодное соглашение, по крайней мере до создания Россией достаточного количества нейтронных бомб.