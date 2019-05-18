«Победитель по жизни»: пользователи сети высмеяли Навального за очередное обещание «победить Путина»

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Алексей Навальный не намерен сдавать свои позиции и вновь заявил о том, что он планирует победить Путина и занять пост президента Российской Федерации.

Амбиции оппозиционера и лидера фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального всё никак не угасают, даже после стольких его задержаний и открытых против него дел. Он решительно и серьёзно намерен на восстановление своего имени и уверен в том, что его время придёт, и он сможет занять пост президента России.

Алексей продолжает снимать огромное количество разоблачающих видео, где он «обнажает» состояние влиятельной российской верхушки. Всё это делается с целью вернуть утерянное народное доверие, чтобы в будущих выборах в 2024 году вновь посостязаться в гонке за президентское кресло.

Однако, согласно российским законам, он не сможет баллотироваться в президенты раньше 2028 года, так как из-за его судимости необходимо, чтобы прошел срок в 10 лет. Большинство последователей Навального распространяют ложную информацию о том, что он в любом случае сможет выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах.

«Победитель по жизни», - так насмешливо называют Алексея Навального пользователи сети. «Это не что больше, как его очередное обещание победить Путина», - подчёркивают россияне.

Согласно основным прогнозам, скорее всего можно ожидать у «руля» Путина, переизбранного на третий срок подряд, либо какая-то иная пролонгация его правления, так как вряд ли в ближайшие годы, а то и десятилетия ожидается кардинальная смена власти. Формально выборы существуют, но на деле их подстраивают так, чтобы в итоге у власти остался или уже действующий кандидат, или его партия.