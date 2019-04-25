Зеленского уличили во лжи украинцам - обвинения ЦИК не обоснованы

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Новоизбранный гарант Незалежной либо не читал законодательство, либо репетирует отговорки на следующие 5 лет.

Владимир Зеленский обрушил сокрушительную критику в сторону украинской ЦИК. «Молочный» политик не доволен тем, что ЦИК затягивает с официальным оглашением результатов выборов. По его мнению, таким образом Верховная Рада хочет отложить инаугурацию комика-президента, чтобы он не смог распустить парламент. За этой схемой якобы стоит Петро Порошенко.

Задержка с результатами, по сути, оставляет огромную страну в подвешенном состоянии. Порошенко не рискует принимать какие-либо серьёзные решения в последние минуты жизни на посту, а Зеленский не может официально вступить в должность. Парламентско-президентская форма госустройства диктует своё условие – пока в стране единственный орган правления находится в Раде.

Но как бы то ни было, почти президента Зеленского уже уличили во лжи, ведь его обвинения в сторону ЦИК не обоснованы ни одним законом. Согласно ст. 87 закона Украины «О выборах», новоизбранный президент может вступить в должность в течение 30 дней после официального оглашения результатов голосования. В то же время ЦИК имеет право тянуть с результатами в течение 10 дней после дня выборов, то есть до 1 мая. Причина истерики Владимира Зеленского остаётся загадкой.

Избиратели на Украине не желают верить, что народный любимец 73% населения, который имеет юридическое образование, не знает об этих законах. В таком случае, зачем им такой президент? Вероятно, так «кот в мешке», как себя на дебатах нарекал сам Владимир Александрович, репетирует будущие отговорки перед народом: на любой казус он может повторять, что ему просто вставляют палки в колёса оппозиционные силы, лидер которых – невероятно, но факт – партия Петра Порошенко.