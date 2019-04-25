Юмористическая «пятилетка»: Путин может не воспринимать Зеленского как равного себе собеседника

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Очевидно, российский президент видит комика насквозь, в отличие от украинского народа.

Во Владивостоке Владимир Путин дал первый публичный комментарий о прошедших выборах в соседней Украине. Он отметил, что комментировать ему нечего, ведь всё понятно и без слов.

«Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», - заявил глава российского государства, не высказав симпатий к идеологии нового президента.

В то же время он выразил готовность начать двустороннее восстановление дипломатических отношений с Украиной, тем самым высказав своё недоверие к потенциалу комика-президента Владимира Зеленского.

Напомним, что дипломатический холод между странами, в основном, обусловлен нарушением Минских соглашений Украиной. Путин надеется, что истеблишмент Зеленского сможет развернуть вектор и начать исполнять волю народа. Впрочем, в словах президента России читается невозможность воспринимать украинского коллегу не только равным себе политиком, но и недостойным собеседником.

Очевидно, что политический опыт Владимира Путина ни с какой стороны не сможет сравниться с сомнительными попытками нового президента Украины. Мало того, что комик-президент так и не представил народу свою команду, не обозначил путь развития страны, в своих интервью он путается в приоритетах, чем логично вызывает недоверие со стороны мировых лидеров, превращая свою политику в юмористическую «пятилетку».

Напомним, что недавними опрометчивыми заявлениями штаб Зеленского уже нарушил 1 и 11 пункты Минских соглашений, через которые лежит единственный путь восстановления отношений между Россией и Украиной. Невозможно воспринимать переговоры Путина и Зеленского всерьёз и из-за пресловутой театральной эмоциональности комика, поскольку политика эмоций не прощает.

Таким образом, стремления Зеленского разрушатся, как песочный замок, в разговоре с любым волевым политиком, вроде Путина. Впрочем, ближайшие встречи между главами государств не намечены, поэтому у актёра есть время подучиться.