Вместо подготовки к выборам в Мосгордуму в МГК КПРФ ссорятся

Сегодня, 13:25

Подготовку МГК КПРФ к выборам в Московскую городскую думу сложно назвать эффективной из-за внутренних конфликтов и противоречий. Так, уже более года две группировки ведут борьбу за верховенство в одном из крупнейших местных отделений КПРФ — Октябрьском. С одной стороны первый секретарь ячейки Елена Корчагина, пользующаяся поддержкой горкома и его лидера Валерия Рашкина. Вторая сторона — члены отделения, выражающие недовольство работой Корчагиной и протестующей против того, чтобы она была руководителем. К числу недовольных относят экс-секретаря МГК КПРФ Владимира Родина, редактора газеты «Правда Москвы» Юлию Михайлову, а также Павла Калашникова. Такую информацию передает «Московская газета».

Пока не ясно, сумеет ли руководство горкома решить конфликт. Дошло до того, что Павел Калашников пригрозил снять свою кандидатуру с грядущих выборов в МГД, реагируя на перепалку с Валерием Рашкиным.

В «Московской газете» считают, что Валерий Рашкин может воспользоваться вероятным провалом КПРФ на выборах в МГД. Он попробует привлечь дополнительные партийные ресурсы для своей кампании в Госдуму РФ в 2021 году.







