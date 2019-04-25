Клоунское правительство: Масляков прокомментировал предложение стать министром на Украине

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После победы Зеленского на президентских выборах журналисты задали ведущему КВН нетривиальный вопрос. Масляков ушёл от ответа, однако ему вполне может «светить» должность в правительстве.

22 апреля Владимир Зеленский победил на президентских выборах с результатом в 73% поддержки, что является рекордом за всю историю независимой Украины. Правда, если говорить про абсолютные результаты (12,9 млн голосов), Зеленского обошли все предыдущие президенты, кроме Януковича (12,4 млн) и Порошенко (9,8 млн).

Видимо вспомнив о давнем конфликте бывшего кавэнщика Зеленского и руководителя Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова, корреспондент Daily Storm в телефонном звонке в шутку спросил у ведущего, что тот будет делать при предложении своего протеже занять пост министра культуры Украины.

«Ну давайте не будем заходить на кавээновское поле, давайте все-таки разделим. Я не кавээнщик и шутить не сильно умею в предлагаемых обстоятельствах, тем более шутить на эту тему. Тут уже не до шуток», - ответил Масляков на забавный вопрос.

Конечно, самым громким здесь стало заявление телеведущего о том, что тот не является кавэнщиком. Впрочем, видимо Масляков имел в виду, что никогда не участвовал в клубе в качестве игрока – он был и остаётся только бессменным ведущим.

Впрочем, даже если пофантазировать на тему политической карьеры Маслякова, то, теоретически, на министерской должности его представить вполне можно. С оговоркой, конечно, что речь идет о Минкульте, где он, как опытный телевизионщик вполне может прийтись кстати.

Еще пару месяцев назад подобные рассуждения нельзя было бы воспринимать иначе, как фантазии, но теперь, после неожиданной победы Владимира Зеленского в президентской гонке, ожидать можно чего угодно. Кому-то, вероятно, подобное правительство, составленое из юмористов и телеведущих, покажется клоунским, однако не стоит забывать, что на великие свершения способны самые разные люди.