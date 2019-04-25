Есть такая профессия - языком трясти: Население недовольно работой российских дипломатов

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Россию на международной политической арене представляют «наглые, невоспитанные и неталантливые» дипломаты. Такую точку зрения высказали пользователи отечественных соцсетей, недовольные работой Сергея Лаврова, Марии Захаровой и «всей их гоп-компанией».

Волной негодования разразились россияне на странице официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в Instagram. Поводом для критики послужило недавнее интервью Захаровой для радиостанции «Эхо Москвы», где та, по мнению жителей страны, выставила себя дипломатом «брежневских времён» и «рупором пропаганды», а также постоянно юлила и передёргивала.

«Есть такая профессия - языком трясти» - язвительно написали в социальной сети пользователи, по-своему оценив должностные обязанности Захаровой.

Впрочем, нелестной оценки со стороны населения заслужила вся дипломатическая братия во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Россияне высказали недовольство «плохой работой» ведомства, не способного отстоять позицию России и использующего некорректную и неприемлемую для дипломатических работников лексику. Припомнили работникам МИДа и тянувшиеся долгое время переговоры с Японией по Курильским островам, которые, по мнению россиян, чуть не были отданы «горе-дипломатами».

Стоит отметить, что не все россияне настроены столь критично по отношению к представителям российской дипломатии. Напротив, по признанию некоторых жителей страны, они гордятся работой МИДа и считают её трудной, но дико интересной.

Судя по всему, эта ситуация с расколом населения на два лагеря во всей красе демонстрирует извечную борьбу недовольных и благодарных.