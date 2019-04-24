«Красная звезда» взойдёт над Россией? Путин и Ким Чен Ын могут обсудить внедрение северокорейской модели Интранета

Сегодня, 22:00

Истинная повестка дня на встрече политиков остаётся тайной за семью замками.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже прибыл во Владивосток, где, как сообщало информационное агентство «ВладТайм», встреча с Владимиром Путиным состоится в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета. Несмотря на попытки СМИ обширно осветить визит, детальные планы покрыты пеленой секретности: достоверно неизвестны все темы, на которые будут разговаривать лидеры стран.

Так, например, одним из вопросов может стать «автономный Рунет», за который накануне проголосовали в Госдуме. Идея очень схожа с давним явлением в КНДР, где существует свой Интранет – миниатюрная «паутина» «Квамён», состоящая только из избранной информации по «ГОСТу» конкретной идеологии. В частности, главы держав могут обсудить возможность внедрения северокорейской модели Интернета, которую сейчас величают «автономный Рунет». Что может ожидать россиян, предлагаем рассмотреть дальше.

В первую очередь, стоит отметить, что Ким Чен Ын, на чью долю выпало бремя вытянуть КНДР из кризиса, достиг цели, сделав коммуникационные технологии доступнее для населения. Так, каждая вторая семья в Северной Корее имеет смартфон, некоторые – два или больше, которые были созданы по аналогии со скандальным «йотафоном» в РФ. Люди могут смотреть только корейские фильмы на дисках или в «Квамёне» в библиотеках. Их выход в «Сеть» почти не ограничен, хотя дома компьютеры держать нельзя.

ПК в стране работают на операционной системе «Красная звезда». Если она когда-нибудь взойдёт и над Россией, то граждане не смогут смотреть видео с котиками днями напролёт, а контроль за этим будет существенным. Например, «Красная звезда» может тайно сделать скрин экрана и долго его хранить в базе правоохранителей, чтобы исключить доступ к «вражеской» информации, которой опасаются чиновники и в России. Кстати, очень напоминает пресловутый «закон Яровой».

«Квамён» построен по принципу электронной энциклопедии – в нём нет ничего, кроме полезной и идеологически правильной информации. В том или ином смысле именно эту идею продвигали авторы законопроекта о суверенном Рунете. Однако, информация из-за «стены» может попасть в КНДР, или в будущем в Россию, если она будет одобрена правительством и получит соответствующую электронную «подпись», которую устройства смогут прочитать.

Но даже если Путин и Ким Чен Ын найдут идею внедрения модели «Квамёна» в российское общество привлекательной, войти в полном объёме она не сможет, что оставляет россиянам намного больше свободы, чем есть сегодня у корейцев. Невозможно это по историческим причинам: в КНДР технологии изначально были под запретом и считались привилегией элиты и военных, постепенно получая «разрешения» на использование народом. В России сегодня идут от обратного.