Монополия в Госдуме?: «Единая Россия» может убрать конкурентов на парламентских выборах

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Возможно, слова Эллы Памфиловой о «ликвидации партий» являются вещими.

«Несоответствие требованиям законодательства» - именно этот повод может стать причиной, по которой треть ныне существующих в России партий перестанет существовать. Соответствующее заявление было сделано главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Совпадение или нет, однако не стоит забывать о грядущих парламентских выборах, которые в России пройдут в 2021 году. Возможно, план по ликвидации партий в Госдуме имеет несколько другие цели, чем официально заявляют чиновники.

Уже много лет «Единая Россия» находится у власти и, скорее всего, с имеющимися привилегиями прощаться не намерена. Может ли так сложиться, что из-за проекта, связанного с ликвидацией трети существующих партий, в Госдуме установится монополия, говорить пока сложно, однако подобные решения Центризбиркома указывают именно на это. Как показывает официальная статистика, с 2017 года не было зарегистрировано ни одной новой партии, а вот ликвидации, хоть пока и незначительные происходили во все годы с указанного периода.

Немаловажно также понимать, что «Единая Россия», которая, согласно данной теории, закрепится у власти как действительно «единая», поддерживает все решения Владимира Путина и на его мощи, как главы государства это отразится самым лучшим образом. Тем не менее, сгущать краски явно не стоит, ведь упомянутая выше ликвидация не должна затронуть таких «гигантов» российской политики, как ЛДПР и КПРФ.

Некоторые эксперты также предсказывают, что к грядущим выборам должны появится новые лица в оппозиционных рядах, которые придут на смену уже изрядно надоевшему даже своим последователям Алексею Навальному.