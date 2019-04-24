Дружить или «мочить в сортире»? Путин пока не знает, как ему вести себя с Зеленским

Сегодня, 17:00

«Серая лошадка» украинской политики могла спутать карты Кремлю и заставить задуматься об «особом пути» в установке отношений.

На третий день, после победы Зеленского на президентских выборах, сложилась парадоксальная и непривычная ситуация. Со стороны Москвы и Киева не делается никаких важных заявлений и не делается никаких подвижек для шагов друг к другу.

Если бросить взгляд назад, то можно вспомнить, что прошлые вновь избранные правители Украины первым делом демонстрировали показное преимущество в налаживании украинско-российского диалога. При этом, Кремль всегда шёл навстречу этим, когда искренним, когда лицемерным порывам. Так было с Ющенко и Януковичем и, отчасти, с Порошенко.

В канун 2 тура украинских выборов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заговорил о миротворческих надеждах, которые возлагались на Петра Алексеевича. Тогда Кремль поверил ему и признал выборы. Как уверил Лавров, произошло это по убедительной просьбе Франции и Германии, выступившими гарантами обещаний нового президента Украины. Министр очень туманно дал понять, что признание выборов 2014 было стратегической ошибкой, где «крайними» почему-то оказались страны ЕС.

Тем не менее, последнее бездействие Кремля говорит, что прежние промахи не повторятся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что Москва хочет дождаться первых серьёзных заявлений или действий Зеленского и, исходя из этого, выстраивать новую линию отношений между странами.

Из слов Пескова можно предположить, что Путин пока не знает, как ему вести себя с новоизбранным президентом соседней страны: начать дружить или, вспоминая крылатую фразу Владимира Владимировича, «мочить в сортире». При этом, Москва, возможно, пытается указать место Зеленскому в политической иерархии, согласно которому, бывшему комику следует первому выйти на авансцену российско-украинских отношений.