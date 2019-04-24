Память отшибло? Русские «убийцы авианосцев» тормозят активность США в Средиземном море

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Ещё недавно руководство НАТО было напугано российскими ракетами, способными успешно противостоять авианосцам.

Американский посол в РФ, посетив морскую группировку ВМС США в Средиземном море, отличился двусмысленными высказываниями в отношении безопасности и стабильности в регионе. В словах Джона Хантсмана звучали явные намёки на прошлые, нынешние и будущие действия РФ в Сирии и Ливии. Посол США проигнорировал дипломатическую риторику и прямо заявил, что авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джон К. Стеннис» являют собой плавающие «200 тысяч тонн американской дипломатии». Усилить эффект призваны корабли сопровождения и 9 тысяч морских пехотинцев.

Помимо угрозы, очевидно, в адрес России, в риторике Хантсмана чувствовалось натужное бахвальство. На новом витке осложнения отношений между РФ и США, разговоры об «убийцах авианосцев» разгорелись с новой силой, пожалуй, впервые со времён «холодной войны». Недаром, руководство НАТО высказывало серьёзную тревогу относительно русских ракет и их носителей, которые тормозят активность США не только в средиземноморском, но и тихоокеанском регионе.

Невозможно представить, что американцам вдруг отшибло память и они позабыли о российских «Гранитах», «Цирконах» и «Ониксах», которые способны поражать цель с расстояния в сотни километров на скорости до 9 Махов. Сверхзвуковые ракеты со стартовой массой до 7 тонн могут вывести из строя самые современные авианосцы США, как с борта ракетоносных авиалайнеров, подводных лодок, так и с пусковых установок наземного базирования.

В этой связи, хвастовство американского посла выглядит блефом, способного ввести в заблуждение страны, не обладающих вооружением подобного класса. Имея такое мощное противоядие против желания НАТО доминировать в Средиземном море, Россия, скорее всего, может быть спокойна в отношении западных угроз. При этом, американское присутствие в регионе предсказуемо сведётся к стандартному «патрулированию».