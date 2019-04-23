Украл, выпил - в тюрьму: Зеленский может выловить нерадивых чиновников местами в Раде

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Из зала Верховной Рады прямиком в СИЗО - это реальная перспектива для проворовавшихся депутатов.

Охоту на живца может устроить новый президент Украины Владимир Зеленский. Всем известно, что очень много проворовавшихся чиновников в Верховной Раде Украины находится на данный момент. Депутаты пользуются своей неприкосновенностью и позволяют многое себе. Однако «слуга народа» решительно намерен исправить положение. Одним из главных предвыборных обещаний - отмена депутатской и президентской неприкосновенности, чего не смогли или не захотели сделать предыдущие власти. Зеленский может выловить нерадивых чиновников местами в Верховной Раде.

Популярный в Украине оппозиционный блогер Анатолий Шарий, опубликовал в своем Twitter цитату украинского боксёра Александра Усика. Он призвал «простить и посадить оборотней» которые сейчас будут перевоплощаться и стараться всячески стать ближе к новому президенту, говоря о чиновниках, которые были в команде проигравшего Порошенко.

Знаменитая фраза «Доцента» из «Джентльменов удачи»: «Украл, выпил - в тюрьму», теперь может стать вполне реальной перспективой для украинских чиновников всех уровней. Так, Зеленский может заманить уже замеченных в коррупции чиновников местом в парламенте, откуда же этот депутат поедет в СИЗО по обвинению в коррупции, хищении и другим вменяемым ему преступлениям, которые не имеют срока давности.

Все украинцы устали в первую очередь от воровства власти у народа. Ежегодно, выделяемые колоссальные бюджетные средства «пилятся» по карманам чиновников, которые должны были пойти на социальные проекты.

Вероятно, что таким образом возможно будет избавиться от коррупции и хищений в коридорах власти. Это первостепенная задача каждой власти и её правительства. Владимиру Зеленскому поверило 2/3 страны, что говорит о его невероятно высоком уровне рейтинга доверия, который теперь предстоит молодому президенту оправдать.