Свидание с прокурором: Порошенко может сбежать из страны из-за растущего количества исков

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Не успело остыть кресло президента Украины, как бывший главнокомандующий уже утопает в вызовах в суд.

Никто не сомневался в том, что Петра Порошенко сразу после окончания его президентского срока тут же попытаются привлечь к уголовной ответственности. Тем не менее, такой быстрой реакции точно не ждали даже ярые противники президента. Буквально вчера были объявлены результаты экзит-поллов, однако к Порошенко имеют претензии уже несколько ответчиков.

Накануне одним из таковых стал судья Окружного административного суда Киева, который заявил, что так и не дождался от экс-президента издания указа о его назначении на должность судьи, потому якобы Порошенко лишил его права «на труд и доплаты за выслугу лет». Естественно, мужчина теперь намерен добиваться правды в судебных инстанциях. Не уточняется, кто именно стоит за иском в сторону Порошенко, потому личность судьи осталась для прессы неизвестной.

Одним из главных противников Порошенко в суде, однако, угрожает стать миллиардер Игорь Коломойский, которого называют «крестным отцом» ставшего президентом Владимира Зеленского. Изначально, он требует от экс-главнокомандующего компенсацию за клевету, но уже сейчас эксперты говорят о том, что следует ждать новых исков, связанных с возвращением его состояний на Украине, которые, предполагаемо, себе присвоил Порошенко.

Зеленский явно не просто так обещал своему оппоненту свидание с прокурором. Вероятно, теперь Порошенко может сбежать из страны или, по крайней мере, уже задумывается над этим. Прежде произойти это может из-за растущего количества исков в его адрес. Пойдет ли он по стопам сбежавшего в Россию Виктора Януковича - покажет время, однако имя Петра Алексеевича явно еще не раз будет всплывать в подобных ситуациях.