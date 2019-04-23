С-400 превыше всего - Турция не откажется от комплексов даже под угрозами США

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Соединенные Штаты Америки, кажется, идут на самые отчаянные меры для того, что бы остановить закупку комплексов С-400 Турцией. Теперь, возможно, Турция пополнит список стран, находящихся под санкциями США.

Все началось с отказа Вашингтона продавать ЗРК для Турции. По-прежнему испытывая необходимость в обновлении своих систем ПВО, Анкара вполне логично обратилась к РФ. Оборонпром достаточно оперативно предложил Анкаре закупить С-400, которые пользуются невероятной популярностью за рубежом.

Когда стало понятно, что Анкара не шутит и правда планирует закупить ЗРК, Вашингтон начал оказывать давление. Первые шаги были не слишком опасны, но затем начались угрозы. Вначале последовало предупреждение, что С-400 не вписываются в концепт НАТО, когда Анкара ответила, что и не планирует включать комплексы в оборонное сотрудничество - начались угрозы отказа в поставках F-35.

Напомним, что Турция является членом международной программы F-35 и производит часть компонентов, необходимых для производства данного самолета. С новейшим истребителем связан ряд скандалов: самолет считается ненадежным, а недавно, в Японии самолет и вовсе упал без видимых на то причин.

Угрозы в срыве поставок F-35, ввиду этого, не стали для Турции критичными. Тогда в бой пошла «тяжелая артиллерия». Сперва пошли угрозы исключения из НАТО, а теперь - когда и этот козырь не сработал - Вашингтон применил ставшую уже классикой угрозу санкциями.

По словам представителя Вашингтона, не будет ситуации, при которой F-35 будет находиться рядом с С-400. И похоже Анкара уже сделала выбор в пользу Российских вооружений.